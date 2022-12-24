محافظ بورسعيد يزور كنيسة سانت أوجيني ويقدم التهنئة بحلول عيد الميلاد.. صور

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لكنيسة سانت أوجينى، مساء اليوم السبت، لتقديم التهنئة بحلول عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة سانت أوجينى فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

وهنأ محافظ بورسعيد، شعب الكنيسة ببورسعيد بحلول عيد الميلاد المجيد، مؤكداً على أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصرى نسيج واحد.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستى سانت أوجينى، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا فى وحدة الصف والنسيج الوطنى الصلب المتلاحم، موضحاً أن هذا النسيج الوطنى أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وأشار إلى أن مصر تزداد صلابة وقوة، فالنسيج المصرى نسيج قبطى اسلامى فرعونى، لن يقدر أحد عليه سوى الله تعالى، مضيفا:"هذا عيد لكل المصريين".

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة فى عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء

يُعتبر عيد الميلاد هو ثانى أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر فى التقويمين الغريغورى واليوليانى غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التى تتبع التقويم اليوليانى مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.