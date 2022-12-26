محافظ بني سويف: بيع منتجات مشروع الدواجن للمواطنين مباشرة بالأسعار المناسبة

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، ببيع منتجات مشروع الدواجن للمواطنين مباشرة بأسعار منخفضة لتحقيق التوازن المطلوب فى سوق اللحوم والدواجن والتى تمثل سلعة أساسية فى إطار الحلول غير التقليدية التى تنفذها محافظة بنى سويف لمواجهة غلاء الأسعار أشرف "اليوم" اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد على بيع عنبر دواجن أمهات بيضاء بسعر 35 جنيهاً للدجاجة زنة 1.5 كم، على أن يتم إتاحة منتجات المشروع الأخرى حسب الإنتاج المتوفر ذلك سيساهم بشكل كبير فى زيادة المعروض من البعض ولحوم الدواجن مما يساهم فى ضبط الأسعار فى السوق المحلى بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير مشروع الدواجن والذى شمل إضافة عنبرين جديدين "أتوماتيك" لدعم المشروع أحدهما عنبر للتربية سعر 45 ألف طائر، والذى استهدف زيادة الإنتاجية للمخطط 180 ألف طائر سنوياً إلى 225 ألف سنوياً، بينما العنبر الثانى لإنتاج البيض والذى استهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمشروعات من 30 مليون بيضة إلى 40 مليون بيضة سنوياً، حيث استهدف مشروع التطوير ضمان استمرار الأمن الغذائى على مستوى المحافظة وتحقيق التوازن فى السوق من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.