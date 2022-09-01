نائب محافظ بني سويف يبحث تعظيم الاستفادة من تطوير مشروعات الدواجن

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعا تحضيريا لمراجعة موقف مشروعات الدواجن بشرق النيل لتحقيق أقصى استفادة من المشروع بعد التطوير بما يحقق استدامته، وكذلك سبل تطوير منظومة العمل بالمشروعات، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس ناصر مدير المشروع وباقي أعضاء مجلس إدارة المشروع من مسؤولى الشؤون المالية والموارد البشرية والشؤون القانونية.

وناقش الاجتماع خطة العمل في المرحلة المقبلة والوضع المالي والفني لمشروعات الدواجن، وبحث عدداً من الإجراءات والخطوات اللازمة لتطوير سير ومنظومة العمل بالمشروع الذي يتكون من 5 مشروعات (السادات لإنتاج بيض المائدة، "ألمانى ومجري"، مشروع الرومى ومصنع العلف)، واستعراض المقترحات الخاصة بتحسين العائد من المشروع وزيادة الإنتاجية وتحقيق أفضل أرباح ممكنة، خاصة بعد أعمال التطوير التي تم بالمشروع، وشملت رفع كفاءة البنيئة التحتية من المرافق وتطوير العنابر وغيرها من الموضوعات.

وكلف نائب المحافظ، بإعداد دراسة تتضمن الفرق بين معدلات وكميات الإنتاج قبل التطوير ومقارنتها بفترة ما بعد التطوير لدراسة مدى إمكانية استثمار الزيادة في كميات الإنتاج المترتبة على أعمال التطوير، واستغلالها في فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجات المشروع بجانب المنافذ التقليدية للمشروع، ودراستها من كافة النواحى الفنية والإدارية والقانونية، وتحديد مدى الجدوى من التسويق والترويج للكميات الزائدة وفق معايير واشتراطات محددة .