محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويؤكد على التواصل الدائم

المنوفية - محمود شاكر

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

حيث التقى المحافظ اليوم الاثنين بعدد 6 حالات من أبناء المحافظة واستمع المحافظ إلى شكواهم ومتطلباتهم والتى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية الكوم الأخضر بشبين الكوم يتضرر من إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة لنجله من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى الفور وجه المحافظ إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتواصل مع التضامن الاجتماعى والوقوف على أسباب عدم صرف المعاش واتخاذ اللازم فورا.

وكذا شكوى مواطن بناحية قويسنا يلتمس قبول نجله بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات بقويسنا للم شمل الأسرة، وطلب مواطن بناحية أبشيش مركز الباجور يلتمس قبول ابنتيه بإحدى المدارس التجريبية للغات نظرا لظروف عودتهما من الخارج، وطلب مواطنة بناحية تلا تلتمس إقامة كشك كى يكون مصدر رزق لها ولمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، وقد وجه المحافظ الجهات المختصة بدراسة تلك الشكاوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، مؤكدا حرصه على التواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة ومراعاة لظروفها المعيشية الصعبة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.