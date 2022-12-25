محافظ المنوفية يناقش معوقات أعمال الرصف والصرف الصحى بعدد من المحاور المهمة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لقطاع الطرق بنطاق المحافظة، وذلك لدفع وتيرة العمل وإنجاز المهام.

حضر الاجتماع نائبه محمد موسى، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، المهندس حمدى شوقى وكيل وزارة الرى والموارد المائية، مدير عام الرى بالمنوفية.

تناول اللقاء مناقشة أعمال الرصف والتوسعة بالطريق الزراعى، وكذا استكمال أعمال ترفيق الصرف الصحى بطرق شبين الكوم – شنوان، (705) براشيم – مجريا - لبيشة، (42) أشمون – سنتريس.

وتم مناقشة معوقات استكمال أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق مصر – إسكندرية الزراعى بقطاع بداية من قرية الشهيد فكرى ببركة السبع وحتى طريق دفرة الحر، من حيث نقل المرافق والتعديات بمعرفة جهات الولاية كلاً فيما يخصه وذلك بهدف تسهيل حركة المركبات وإحداث سيولة مرورية، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهرين.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ أعمال وصلات الصرف الصحى بطول 350 م بطريق شبين الكوم – شنوان، بالإضافة إلى 700 م بطريق (705) براشيم – مجريا - لبيشة، وكذا 900 م بطريق (42) أشمون - سنتريس، وذلك فى إطار جهود المحافظة لسرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق لاستكمال رصف تلك الطرق والانتهاء منها مما يحقق السيولة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات وتسريع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق كونه قطاع حيوى يساعد فى دفع عملية التنمية المستدامة فضلاً عن تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.