محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ونائب رئيس الجامعة.

وخلال الاجتماع هنئ محافظ الغربية الحاضرين وشعب الغربية بمناسبة قرب احتفالات رأس السنة الميلادية، واحتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد،

وأكد رحمي على التعاون الوثيق مع الجامعة في رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية طوال فترة الاحتفالات، كذلك البدء في تطوير مدخل المستشفى الجامعي ومدخل معهد الأورام.

كما أشار رحمي إلى قيام المحافظة بتنظيم قوافل اجتماعية تماشياً مع خطة المحافظة في تنفيذ توصيات تقرير أهداف التنمية المستدامة،

ومن جانبه أكد الدكتور محمود ذكي على التعاون الوثيق مع المحافظة في كافة المجالات مثمنا دور المحافظ في تنظيم جولات مستمرة لمراقبة الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.