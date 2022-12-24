"هندسة طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين في جامعة الطفل

الغربيــــة عادل ضرة

استقبلت كلية الهندسة بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد نصر عميد الكلية، والدكتور ايمن بكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة ايمان الغمرى منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن الجامعة تحرص على توفير كافة اشكال الدعم لمشروع جامعة الطفل كمشروع قومى يسهم فى نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم فى مجال التعليم الإبداعى، وتمكين الأطفال من مقابلة الأساتذة والعلماء كنماذج يحتذى بها، بهدف بناء عقول أطفالنا وتنمية ثقافتهم وثقل مواهبهم وتشجيعهم على البحث العلمى والإبداع من أجل مستقبل مشرق.

وأشار الدكتور محمود سليم، أن الجامعة تتيح الأنشطة التعليمية والتدريبية المتميزة بشكل مبسط لتنمية قدرات الأطفال فى حل المشكلات وتصميم المشروعات وتنفيذها، وذلك لتعزيز قدراتهم الإبداعية والعقلية، لمساعدة الأطفال على تحديد وتحقيق أهدافهم المستقبلية، من أجل نهضة المجتمع.

وأضاف الدكتور عبدالله خضر أن أطفال جامعة الطفل قد اقتربوا من الانتهاء من جميع الأنشطة المخصصة للسنة التحضيرية الأولى فى مجالات البيئة والطاقة والصحة والفيزياء والرياضيات والفنون وريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقد قام الأطفال بتجهيز العديد من المشروعات الرائعة مستفيدين من أنشطتهم فى برنامج جامعة الطفل خلال المرحلة السادسة.

وأفادت الدكتورة إيمان الغمرى منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية، أنه تم تعريف الأطفال على البيئة المحيطة وأهمية استدامتها وكيفية المحافظة عليها، ومناقشة الطلاب بشرح مفهوم البصمة البيئية وكيفية حسابها لكل طالب وتقييم النتائج.

وقد أبدى الأطفال سعادة بالغة وتفاعلا كبيرا أثناء أداء جميع الأنشطة التى قاموا بها وتم إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية من تصميم الطلاب.