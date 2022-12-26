محافظ الشرقية يُصدر كتاباً دورياً بالإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الميلاد المجيد

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتاباً دورياً رقم 13لسنة 2022، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات وكافة الجهات المعنية بالإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقه ، ذلك في إطار ، استعدادات المحافظة لاستقبال راس السنة الميلادية و عيد الميلاد المجيد وحرصا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين والاخوة المسيحين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

جاءت على النحو التالي: تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم، مع ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء او نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع واحداث على الفور وأخطار معالى المحافظ بها.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط الكنائس بنطاق المحافظة وكذلك استمرار حملات رفع الانشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية على تواجد مديري المديريات او وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم ادارى وفنى بمرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية ) بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

كما كلف محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، فضلاً على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جود المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

هذا وقد وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدي لمنع التعديات على الرقعة الزراعية و أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم دون أي تهاون وذلك خلال أجازه عيد الميلاد المجيد.

كما ألزم المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتكثيف مراقبة السلخانات لضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين.

كما طالب المحافظ إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات لمنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة وإجراءات التأمين للكنائس والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتهنئة للأخوة المسيحين ولجموع المواطنين بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.