طقس الشرقية اليوم .. خريفى مائل للبرودة ليلا لطيف نهارا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 22 والصغرى 11 درجة ونسبة سقوط أمطار 3% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 73% والرياح 11 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية صافية وتظهر بها غيوم من وقت لآخر.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء .





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.



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