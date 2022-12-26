محافظ الإسكندرية: تعيين 5214 شابا منهم 145 "قادرون باختلاف"

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

وأضاف "الشريف"، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار مدحت الغمراوى، قامت بتعيين 5214 شاباً، منهم 145 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11192 راغب عمل منهم 258 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 426 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

يذكر ان محافظة الإسكندرية، قد نظمت دورة إعداد الكوادر القيادية تستهدف رفع كفاءة 40 من العاملين بالمحافظة والجهات التابعة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة جميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

على صعيد آخر، قامت المهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد للمحافظة، بتكريم وتوزيع شهادات الدورة التدريبية التي أقيمت بالمركز تحت عنوان "الحجز الإدارى بين الواقع العملي والعلمي" واستهدفت 23 من موظفي الإيرادات بالأحياء، واستمرت لمدة 6 أيام.