تدريب 49 طالبة من ذوى الهمم على التفصيل والخياطة فى أسيوط

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن بدء تنفيذ الدورة التدريبية الأولى بمدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع على أعمال التفصيل والخياطة بواقع فصلين دراسيين لـ49 طالبة فى إطار البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزارة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية على مجموعة من المهن تتضمن (زخرفة ـ نجارة ـ مشغولات جلدية ويدوية ـ الحاسب الآلي ـ خياطة وملابس ـ طباعة ـ مهارات إنتاج المخبوزات والحلويات)، وذلك بمقر المدارس التابعة لإدارة التربية الخاصة بمدينة أسيوط.

وأضاف مدير المديرية أنه تفقد سير وانتطام العمل بالتدريب المنعقد بالمدرسة، واطمأن على عدم وجود أي معوقات تواجه سير التدريبات، كما نقل لإدارة المدرسة وللطالبات تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وتمنياته بالتوفيق واهتمامه بتأهيل الشباب من الجنسين من ذوي الهمم لسوق.

كما تلقت "وزارة" تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن، عقد لقاء مع ممثلى شركة غاز مصر بالمنوفية، وذلك للوقوف على أحدث التعديلات بقوانين تصاريح و ترخيص الغاز والوقوف على السلبيات والإيجابيات أثناء التطبيق ومتابعة آداء العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية المنوطة بالتعاون مع الشركة ورسم السياسيات العامة لخطة العمل والتعاون فى الفترة المقبلة .

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، أهمية التعاون المشترك والمستمر بين القوى العاملة والغاز من أجل توفير الحماية الكافية للمواطنين والعاملين بالمحطات الخاصة بالغاز، وضرورة التفتيش الدورى عليها من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية، وأكد ان التعاون المشترك من أجل فتح آفاق جديده للعم وتحقيقا لرؤيه مصر 2030 ومساعده المحافظة للنهوض والحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية المترددين على المحطات والعاملين داخلها وتوفير وسائل الحماية اللازمة للمواطنين .

وأضاف مدير المديرية، أن أوجه التعاون بين الطرفين خاصة أثناء منح التراخيص والمتابعة المستمرة والتفتيش الدورى وتشجيع المواطنين لتحويل السيارات إلى الغاز وتوفير التوعية والارشاد للمواطنين والتوجيه حول أساليب السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور هاني محمد مجاهد مدير عام منطقة المنوفية شركة غاز مصر رئيس الشركة بالمنوفية، وأيمن محمد عبد الرشيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية منطقتي المنوفية والغريبة، وإيمان عاطف العمري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية منطقة المنوفية، وهشام صلاح مدير عام السلامة والصحة المهنيه شركة كار جاز، ونوران عبد الواحد اخصائى السلامة بالمنوفية .



بدء تدريب 49 طالب من ذوى الهمم على التفصيل والخياطة



بدء تدريب 49 طالب من ذوى الهمم على التفصيل والخياطة فى أسيوط



تدريب 49 طالب من ذوى الهمم على التفصيل والخياطة