اليوم السابع
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محمد الشريف: أمطار الإسكندرية أغزر من سيول مكة والمدينة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:12 م
محمد الشريف: أمطار الإسكندرية أغزر من سيول مكة والمدينة محافظ الإسكندرية
رامى محيى الدين

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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل حالة الطقس السيء الذي ضرب المحافظة، اليوم الأحد، وجهود رفع الأمطار التي تراكمت في بعض المناطق.
 
وقال الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن موجة الطقس الحالية التي ضربت المحافظة هي نوة الفيضة الصغرى والتي بدأت خفيفة يوم الخميس الماضي؛ وكانت ذروتها اليوم، مؤكدًا أن الدولة نفذّت 10 مشروعات لاستيعاب مياه الأمطار.
 
وأضاف أن المناطق التي شهدت تراكم مياه الأمطار؛ شبكات الصرف فيها قديمة ومتهالكة؛ ولا تستطيع استيعاب هذه المياه، مشيرًا إلى أن سبب هذه الأزمة هي العشوائية التي شهدتها الإسكندرية على مدار عشرات السنين، كما أن الدولة تنفذ مشروعًا قوميًا لاستيعاب مياه الأمطار.
 
وطالب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كاميرات «صدى البلد» الجهد الذي بُذل في الإسكندرية من قبل الدولة لاستيعاب الأمطار؛ الأمر الذي ظهر جليًا في عدم تعطيل الحركة المرورية؛ رغم بطء الحركة في بعض الشوارع، لافتًا إلى نجاح المحافظة في سحب الكثير من كميات الأمطار التي تراكمت في الشوارع.
 
وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الأمطار التي تساقط على المحافظة، حاليًا، أغزر من نظيرتها على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 
 

الامطار

الاسكندرية

عبد الله الشيف

أمطار الاسكندرية

الارصاد



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