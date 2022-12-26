كم يبلغ عدد المنشآت الرياضية فى مصر عام 2021؟.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بتطور عدد المنشآت الرياضية وعدد مراكز الشباب.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء بالإنفو جراف إلى مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ عدد المنشآت الرياضية 5240 منشأة عام 2021، مقابل 5157 منشأة عام 2020 بزيادة بلغت 1.6%.

بلغ عـدد الأندية الرياضية 791 نادياً (80 حكومي، 116 عام /أعمال عام، 595 خاص) عام 2021، مقابل 722 ناديـاً (86 حكومي، 92 عام /أعمال عام، 544 خاص) عام 2020 بزيادة بلغت 9.6٪.

بلغ عدد الفرق بالأندية الرياضية 18070 فريق (1000 حكومي، 2191 عام /أعمال عام،14879 خاص) عام 2021، مقابل 15558 فريق (860 حكومي، 1353عام /أعمال عام، 13345 خاص) عام 2020 بزيادة 16.1%.



المنشآت الرياضية

بلغ عدد اللاعبين 257.4 ألف لاعب عام 2021 مقابل 211.4 ألف لاعباً عام 2020 بزيادة بلغت 21.8%.

بلغ عدد المدربين 13.9 ألف مدرب عام 2021، مقابل 11.3 ألف مدرب عام 2020 بزيادة بلغت 22.8%.

بلغ عدد المباريات 84 ألف مباراة ًعــام 2021 مقـابل 72.9 ألف مباراة عــام 2020 بزيادة بلغت 15.2 %.

بلغ عدد المراكز 511 مركزاً عام 2021، مقابل 498 مركزاً عام 2020 بزيادة بلغت 2.6٪.

بلغ عدد الفرق 12 ألف فريق عام 2021، مقابل 10.7 ألف فريق عام 2020 بزيادة 12.1%.

بلغ عدد اللاعبين 117.1 ألف لاعب عام 2021، مقابل 94 ألف لاعب عام 2020 بزيادة 24.5٪.

بلغ عدد المباريات 24.9 ألف مباراة عام 2021، مقابل 17.7 ألف مباراة ًعام 2020 بزيادة 40.7%.

بلغ عدد المدربين 6.6 ألف مدرب عام 2021، مقابل 5.5 ألف مدرب عام 2020 بزيادة 20.7%.

بلغ عدد المـراكز 3938 مركزاً عـام 2021، مقابل 3937 مركـزاً عـام 2020 بزيادة 0.03٪.

بلغ عدد الفرق 25.3 ألف فريق عام 2021، مقابل 22.8 ألف فريق عام 2020 بزيادة 10.7%.

بلغ عدد اللاعبين 225 ألف لاعب عام 2021، مقابل 183 ألف لاعب عام 2020 بزيادة 22.9%.

بلغ عدد المباريات 45 ألف مباراة عام 2021، مقابل 42 ألف مباراة عام 2020 بزيادة 7.1%.

بلغ عدد المدربين 11.6 ألف مدرب عام 2021، مقابل 11.1 مدرب عام 2020 بزيادة 4.8%.

بلغ عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4057 فريقا عام 2021.

بلغ عدد اللاعبين ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 30683 لاعباً عام 2021.

بلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات 8264 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال عام 2021.

بلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 1703 مدرب عام 2021.