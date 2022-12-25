محافظ القليوبية يكرم الطالب الفائز بالمركز الأول محليا والثالث عالميا ببطولة الخماسى الحديث

القليوبية إبراهيم سالم

كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعضاء برلمان شباب المحافظة الفائزين في انتخابات وزارة الشباب والرياضة، لنموذج محاكاة مجلس النواب، والحاصلين على مناصب بالمجلس على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أعلنت نتائج انتخابات نموذج محاكاة مجلس النواب على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد التصويت الإلكتروني، والذي أسفر عن فوز عدد من أعضاء برلمان القليوبية بمقاعد أساسية بالبرلمان، حيث فاز إسلام محمد عبد الهادي بمنصب وكيل ثان لجنة الإتصالات والتكنولوجيا، وأميرة صبح حسن محمد بمنصب أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنس سامي عبد السلام أحمد بمنصب وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي، مصطفى شحاته مصطفى غريب بمنصب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، وسارة مدحت محمد سعيد بمنصب وكيل ثان لجنة العلاقات الخارجية.

وأكد "الهجان"، على ضرورة استثمار فكرة نماذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتشجيع أبناء برلمان القليوبية على تبادل الخبرات السياسية وتنمية الوعي السياسي والثقافي والتوعية بتحقيق التواصل بين الفائزين في نماذج محاكاة مجلس النواب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتحقيق تبادل الخبرات ومناقشة القضايا وتبني الفائزين على مستوى المحافظة.

ومن ناحيته أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى الدور الهام والمحوري الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ليس فقط في النواحي الرياضية والبدنية بل وفي النواحي الثقافية والفنية والاجتماعية لتنمية الوعي لدى النشء والشباب واستثمار طاقات الشباب المصري للدفع بعجلة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وفي سياق أخر كرم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الطالب أحمد أسامة عبد الحميد الحاصل على المركز الأول والثالث على مستوى العالم بالبرتغال فى الخماسى الحديث (الميدالية الذهبية- البرونزية)، وهو طالب بمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية، كما كرم الطالبة سلمى سيد أحمد الحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة وهي طالبة بمدرسة صفية زغلول الرسمية للغات بحي شرق شبرا الخيمة، كما تم تكريم الطالبة تسبيح عماد حمدى الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة وهى طالبة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بحي شرق شبرا الخيمة، جاء التكريم بحضور سماح ابراهيم مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وقدم محافظ القليوبية، التهنئة للطلبة والطالبات، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية تقدم كل الدعم لأبطالها الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية والثقافية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية، مؤكدا حرصه على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب محافظة القليوبية في مدارس القليوبية.

كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتور سيد عبد الهادى مدير إدارة مدرسة الثانوية الرياضية على الجهد المبذول للظهور بالمظهر المشرف وحصول ابن من أبنائها على المركز الأول والثالث على مستوى العالم فى بطولة الخماسى الحديث بالبرتغال.