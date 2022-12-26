اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:00 م
فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس وزير شؤون الأسرى الفلسطيني قدرى أبو بكر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأوا في معاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء، وبداية المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الرعدية والبرد القارس، خاصة مع تواجد معظم السجون في مناطق صحراوية، تمتاز بدرجات حرارة متدنية جدا خلال فصل الشتاء.
 
وأضافت الهيئة - في بيان صحفي - أن معاناة الأسرى تتضاعف في هذه الأجواء، وخاصة المرضى منهم، وكبار السن، في ظل منع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة، والملابس والأغطية الشتوية لغرف وأقسام الأسرى، ومنع الأهالي من إدخال أبسط الاحتياجات الشتوية لأبنائهم، وإجبار الأسرى على شراء مستلزماتهم الشتوية من "كانتين" السجن، بجودة متدنية، وأسعار خيالية، مستغلة حاجتهم الماسة لها، في ظل البرد الشديد. 
 
وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سرعة التدخل من أجل توفير الاحتياجات الشتوية للأسرى، وزيارة السجون، والاطلاع على الحالة المأساوية التي تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، والضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات التدفئة، حسب ما نصت عليه وكفلته المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية. 
 

فلسطين

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

الأوضاع الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة