فحص 62 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة أول نوفمبر وحتى الآن بلغ 62870 طالبا وطالبة .

من جانبه، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة .

وأضاف أنه يتم الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة" ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو .

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.