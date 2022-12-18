انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

البحيرة - فريق محافظات

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة تحت شعار "جيل بكرة يكبر بصحة".

وأضافت أن المبادرة تستهدف طلاب جميع المدارس بالمدن والقرى الذين لم يتم توقيع الكشف عليهم العام الماضي وعددهم 397045 طالبا وطالبة وذلك بمعرفة 160 فريقا طبيا من مديرية الصحة والتأمين الصحي بالبحيرة.

فيما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة ان المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا تتضمن الكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، وكذلك طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة.

مضيفا أنه يتم الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها.

وكذلك يتم الكشف عن مرض التقزم (قصر القامة) عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

كما يتم الكشف عن سمنة الأطفال عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه فى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه ويتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفاء الطفل تماماً.