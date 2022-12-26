ضبط 18 طن جبن أبيض وأرز مجهولين المصدر فى حملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بقيادة عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملة تموينية مكبرة في إطار متابعة ومراقبة الأسواق على مدار اليوم للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، أنه تشكلت اليوم حملة لإدارة التجارة الداخلية بالمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المسئول عن بقالة تموينية بناحية قرية سندوة مركز الخانكة لعدم وجود شهادة صحية، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتاجاز بناحية الجبل الأصفر مركز الخانكة لغلق المستودع في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر ضد المسئول عن محل بقالة تموينية بناحية كفر حمزة مركز الخانكة لعدم الإعلان عن الأسعار وكذا عدم وجود شهادة صحية.

كما تم تحرير محضر ضد المسئول عن مخزن سلع غذائية بناحية سندوة مركز الخانكة لعدم وجود ترخيص، وحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 2 طن أرز، و500 كجم سكر، وتحرير محضر ضد المسئول عن مخزن بناحية كفر حمزة لعدم وجود ترخيص وحيازته سلع مجهولة المصدر، كما تم ضبط 1 طن و125 كجم أرز.

كما تشكلت، اليوم، حملة لإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، برئاسة عايد رشدي مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ منتجات الألبان تمارس نشاطها بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية بدون فواتير تدل على مصدرها، وتم التحفظ على 14 طن و320 كجم جبن أبيض، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.