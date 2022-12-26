ضبط سيدة وزوجها وعاطل بحوزتهم 500 جرام هيروين وسلاح نارى وطلقات بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل وزوجته وعاطل آخر بدائرة مركز شرطة سوهاج بناحية قرية قلفاو العمرة، وبحوزتهم نصف كيلو من مخدر الهيروين وسلاح نارى وطلقات ومبلغ مالى وميزان وسلاح أبيض و3 هواتف محمولة.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها اتجار ربة منزل وزوجها وعاطل في مخدر الهيروين متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى ومفتش مباحث مركز سوهاج وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج ن . ر . م . ر عاطل يقيم قلفاو العمرة بدائرة مركز سوهاج، وأ . م . ح . ك زوجة الأول وتقيم بنفس العنوان، وح . ج . أ . ا عاطل ويقيم بذات العنوان.

عقب استصدار إذن النيابة، تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، من ضبط المتحرى عنهم وبحوزتهم 500 جرام من مخدر الهيروين وفرد روسى محلى الصنع و5 طلقات ومبلغ مالى 2690 جنيها وميزان ومطواه و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح النارى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.