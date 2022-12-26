صحة دمياط تعلن عن التقديم لدبلومة طب الأسرة للأطباء والتمريض

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط عن فتح باب التقدم لدبلومة طب الأسرة للأطباء والتمريض، وأعلنت المديرية شروط "الأطباء البشريين"، وهم من الحاصلين والمسجلين لدراسات عليا فى أى من تخصصات "طب الاسرة، الباطنة، الـطفال، الجراحة، النساء والتوليد"، أو الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة مع قضاء عام من العمل الفعلى فى المراكز الصحية للرعاية الأساسية، على أن يكون مضى عام على تكليفه، مسجلا فى النقابة العامة للأطباء، ويفضل أن يكون السن أقل من 45 سنة.

وبالنسبة لتمريض صحة الأسرة، لابد أن يكون المرشح للتدريب حاصل على درجة البكالوريوس فى التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية، ويفضل أن لا يقل التقدير عن جيد، وأن يكون المرشح لديه خبرة لا تقل عن عامين من العمل فى مجال تقديم الرعاية التمريضية ويفضل العاملين فى وحدات الرعاية الأولية، وحدات رعاية الأمومة والطفولة، مراكز طب الأسرة، المكاتب الصحية، العيادات الخارجية، أن لا يتعدى سن المرشح عن 40 عاما، إجادة اللغة الانجليزية، الجدية والالتزام بالتدريب النظرى والعملى طوال مدة البرنامج المحددة.

كانت قد عقدت مديرية الصحة بدمياط دورات تدريبية لعدد من العاملين بالتمريض داخل المستشفيات، وذلك لتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة وطرق استخدام الوسائل المناسبة لكل حالة، والذى تقرر إقامته لمدة ثلاث أيام داخل مركز تدريب صحة المرأة.

وتضمن التدريب كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، كذلك كيفية استخدام دليل المشورة فى فترة الولادة، إضافة إلى التدريب العملى على طرق تركيب اللولب أثناء القيصريات.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك العديد من الندوات التوعوية التى أطلقتها المديرية لرفع الوعى اللازم لدى الكميه حول الصحة الانجابية، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة يقدمها القائمون على حملة "حقك تنظمي" والتى تجوب مدن المحافظة من أجل نشر الثقافة اللازمة حول قضايا تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن تلك التدريبات تأتى لاستكمال خطة الوزارة لرفع كفاءة كافة العاملين بالقطاع من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.