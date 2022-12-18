صحة دمياط: خطوات جادة فى القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن مديرية الصحة خطت خطوات جادة في القضاء علي قوائم الانتظار والعلاج علي نفقة الدولة خلال عام 2022.

وأكد السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد قرارات العلاج الخارجي بإدارة نفقة الدولة بلغ 52301 قرار، وعدد قرارات الداخلي "رعایة مرکزة" 2304 قرار، عدد قرارات الداخلي "عمليات" 4200 قرار، وعدد قرارات الداخلي غسيل كلوی 3909 قرار، عدد قرارات Rh 351 قرار وعدد حالات الفيديو كونفرانسی 900 مناظرة، عدد الشكاوى التي تم حلها 360 شكوى، وعدد قوائم الانتظار 300 حالة.