اليوم السابع
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صحة دمياط: حملة تطعيم شلل الأطفال تحقق المستهدف

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:49 ص
صحة دمياط: حملة تطعيم شلل الأطفال تحقق المستهدف جانب من الفعالية
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن انتهاء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.
 
وأشار وكيل صحة دمياط، إلى أن الحملة  حققت نسب المستهدف الكلي للمحافظة واوضح أن ذلك النجاح يرجع إلى إلتزام جميع الفرق الثابتة والمتحركة بالخطة العامة الموضوعة  للحملة  على مستوى جميع الإدارات الصحية والتخطيط الجيد للحملة والمتابعة المميزة من مشرفي المديرية والإدارات والتدريب المسبق لأعضاء الفرق المشاركة فضلا عن استعراض نسب المستهدف يوميا ومناقشة اى معوقات وسرعه علاجها  من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال. 
 
تقدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للدكتور عطيه منصور  مدير عام إدارة الوقائي بالمديرية ولكل من ساهم فى نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من الادارات المعاونة ومديرى الإدارات الصحية ومديرى الوقائي ومراقبى التطعيمات ومشرفى الخطوط بالإدارات الصحية والتمريض والرائدات الصحيات وفرق إداره الإعلام والتعليم والاتصال الصحى والمتطوعين من طلبة مدرسة التمريض والجهات التنفيذية  على مستوى المحافظة.
 
 
 

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