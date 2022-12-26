شاهد كيفية تطوير قاطرات السفن داخل ورش عزبة البرج بأياد مصرية خالصة..صور

دمياط - هيثم مراد

35 يومًا من العمل داخل ورش تطوير السفن بمدينة عزبة البرج، لتطوير قاطرة السفن "الطارق 8"، أحد قاطرات السفن العملاقة والتى تدخل لإتمام أعمال الصيانة الخاصة بها داخل مدينة عزبة البرج للمرة الأولى، 33 مترا يبلغ طول تلك القاطرة، بقوة 3200 حصان، قاطرة عملاقة تنهى تطويرها داخل ورش صيانة السفن فى عزبة البرج.

وقدم اليوم السابع لقاءً مع كبير المهندسين المسؤول عن قاطرة السفن "الطارق 8" والذى بدأ حديثه قائلا: "تمكنا من إتمام صيانة قاطرة السفن الطارق 8 بعد 35 يوما من العمل داخل ورش مدينة عزبة البرج، جاءت تلك العملية من أجل مواكبة تطوير العمل فى مجال الشحن البحرى".

وأضاف المهندس أحمد سلطان مسؤول القاطرة قائلا: "تم رفع كفاءة المولدات الخاصة بالقاطرة إلى 400 كيلو وات، بدلا من 200 كيلو وات، إضافة إلى إجراء صيانة كاملة للمحركات البحرية".

وأوضح كبير مهندسى القاطرة أن أعمال تطوير "الطارق 8" أيضا دعم منظومة الدفع الخاص بها، والتى أصبحت الآن تتمتع بقوة شد تبلغ 42 طنا على ومش القاطرة الأمامي، وكذلك ونش القاطرة الخلفي.

واستكمل المهندس أحمد سلطان مسؤول قاطرة السفن الطارق 8 حديثه: "القاطرة لديها قوة محركات تبلغ 3200 حصان، هذا يؤهلها للقيام بعمليات الإنقاذ البحري، أو تراكى السفن على الأرصفة، فضلا عن قيامها أيضا بتقديم كافة الخدمات البحرية المختلفة".

وقال مسئول قاطرة السفن: "اختيارنا لمدينة عزبة البرج جاء لعدة أسباب أبرزها وجود الأيدى العاملة الماهرة فى هذه الصناعة حول العالم، استمر العمل هنا لمدة 35 يوما أنهينا خلال تلك الفترة الكثير من الأعمال على كفاءة عالية، ورش صناعة السفن داخل عمية البرج يمكنها أن تكون خير سفير لمصر فى هذا المجال فى كافة دول العالم".

واستكمل الحديث قائلا: "قمنا بأعمال غسيل المركب بتقنية عالية، هذه الخدمة لا يمكنك القيام بها فى مثل هذه القاطرات، ولكن مهارة أبناء عزبة البرج وكافة القائمين على هذا العمل تمكنوا من فعلها، أيضا أعمال الدهانات تمت بكفاءة عالية جدا، جميع الأعمال تمت على أكمل وجه".

وأضاف مسؤول قاطرة السفن الطارق 8 قائلا: "عمال مدينة عزبة البرج قاموا بتنفيذ أعمال التطوير وفق القوانين الدولية بإصلاحات السفن، وجدت هنا التزاما كبيرا بهذا الأمر، أنجزنا العمل فى وقت قياسى، أيضا قمنا باختبار كافة أعمال الصيانة قبل نزول القاطرة إلى المياه".

واختتم المهندس أحمد سلطان مسؤول قاطرة السفن الطارق 8 حديثه قائلا: "سنظل متواجدين بجانب ورش عزبة البرج لإتمام مراحل التجهيز قبل سفر القاطرة، ربما يستغرق الأمر 15 يوما على الأكثر، الآن ستكون قاطرة السفن جاهزة لتقديم الخدمات البحرية لدول العالم بعد إعادة تطويرها بأيدى مصرية خالصة".



اعمال-التطوير-للقاطرة



تطوير-القاطرة-فى-عزبة-البرج



تطوير-قاطرات-السفن-داخل-ورش-عزبة-البرج



تطوير-قاطرات-السفن-داخل-ورش-عزبة-البرج-بأياد-مصرية-خالصة



تطوير-قاطرة-سفن