اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الفريق أسامة ربيع يتفقد ترسانة بورسعيد لمتابعة أعمال بناء القاطرات وسفن الصيد

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:21 م
الفريق أسامة ربيع يتفقد ترسانة بورسعيد لمتابعة أعمال بناء القاطرات وسفن الصيد الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، مجموعة من المواقع الرئيسية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل، وشملت الجولة التفقدية كلا من ترسانة بورسعيد البحرية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية .

بدأت الجولة بزيارة مقر ترسانة بورسعيد البحرية ببورفؤاد، وكان فى استقباله المهندس عادل الشبراوى مدير إدارة الترسانات، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

وفور وصولهم تفقد الفريق أسامة ربيع، القاطرة على شلبى واطمأن على انتظام العمل بمرحلة تركيب الماكينات التى تلى مرحلة التدشين ثم توجه لساحة الترسانة لمتابعة مراحل العمل بالقاطرة الجديدة "لطفى جاد الله" استعدادا لتدشينها، تلا ذلك متابعة تقدم الأعمال بالقاطرتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" على الحوض العائم 10آلاف طن، وتفقد مراحل تركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية السابقة لتجارب الرصيف ثم تجارب البحر.

خلال جولته بالترسانة، تعرف الفريق ربيع من المهندس عادل الشبراوى مدير إدارة الترسانات بالهيئة، على مستجدات بناء القاطرات الجديدة من طراز "مصاحب" ونسب إنجاز الأعمال بها، كما تناول نشاط الصيانة والإصلاح للوحدات البحرية التابعة للهيئة والإصلاحات الخارجية حيث يتم حاليا صيانة إحدى القاطرات الخارجية على الحوض العائم 5000طن. 

يذكر أن ترسانة بورسعيد البحرية تتولى بناء سلسلة من القاطرات تضم أربعة قاطرات بقوة شد 70 طنا، يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما يتميز محركها المصنوع من خلال شركة Voith الألمانية بقدرة وكفاءة عالية.

من جانبه، وجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لبناء القاطرات الجديدة، ومراعاة معايير الكفاءة والجودة فى تنفيذ الأعمال، مشيدًا برجال الترسانة البحرية وما يمتلكونه من خبرات فى مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن. 

 عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة إلى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وكان فى استقباله المهندس نصر عبد العزيز مدير إدارة الشركات، والمهندس عادل إسحاق رئيس الشركة، وقيادات الشركة والعاملين بها.

خلال الزيارة، استعرض رئيس الشركة أعمال بناء سفن الصيد ونسب الإنجاز بها حيث تتولى الشركة حاليا بناء 7 سفن صيد من أصل 10سفن مكلفة بها الشركة، لافتًا إلى أن الأعمال الحالية الخاصة بالتشطيبات النهائية قاربت على الانتهاء على أن يليها تجارب البحر. 

من جانبه، أوضح المهندس نصر عبد العزيز مدير إدارة الشركات جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة وتطويرها وتنميتها، مشيرًا فى هذا الصدد إلى دراسة مقترح تطوير الأرصفة بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية. 

ثم توجه، الفريق ربيع إلى شركة القناة للإنشاءات البحرية لمتابعة نشاط البناء بالشركة وأعمال الصيانة والإصلاح التى تتولى الشركة القيام بها. 

خلال جولته بالشركة، أشاد رئيس الهيئة بتطور نشاط البناء بالشركة ومعدلات تنفيذ الأعمال على صعيد بناء سفن الصيد الجديدة والبالغ عددها 10 سفن، علاوة على بناء مجموعة من لنشات الألومونيوم. 

فى ختام الزيارة، توجه الفريق ربيع للقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لبحث سبل التعاون المشترك ومتابعة مستجدات المشروعات الخدمية التى تقوم بها الهيئة بالمحافظة، تلاها جولة تفقدية لحديقة فريال التاريخية ومتابعة أعمال تطويرها التى راعت السياق التاريخى لفترة إنشائها، ثم التوجه لتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبى لبورسعيد. 

IMG_9905
السفينة لطفى

 

IMG_9906
بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

 

IMG_9908
الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

 

IMG_9909
الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9910

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9911

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9912

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9913

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9914

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9915

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9916

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9917

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9918

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9919

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9920

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

IMG_9921

الفريق اسامة ربيع يتفقد بناء السفن والقاطرات بترسانة بورسعيد

 

 


الفريق اسامه ربيع

هيئه قناه السويس

قناه السويس

ترسانه بورسعيد

بناء القاطرات الجديدة

بورسعيد

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفريق أسامة ربيع يتابع تطوير جراج هيئة قناة السويس فى جولة ميداينة .. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:58 م

الفريق أسامة ربيع يكشف خطة تطوير قناة السويس وسبب تحقيق طفرة فى الإيرادات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:00 ص

الفريق أسامة ربيع ورئيس المقاولون العرب يبحثان آخر تطورات متحف قناة السويس

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:28 م

أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على مرور أكبر السفن.. وننتظر 6 حاويات عملاقة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:25 ص

الفريق أسامة ربيع: مليون دولار رسوم عبور أكبر سفينة من قناة السويس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة