زراعة المنوفية: إعدام 2 طن أسمدة مجهولة المصدر وتوزيع 14 ألف طن فى الموسم الشتوي

المنوفية - محمود شاكر

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفترة من 18 وحتى 24 ديسمبر الجارى، حيث أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بقيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر اتجار بدون الحصول على التراخيص اللازمة بمراكز تلا والشهداء وقويسنا ، وإعدام 2 طن أسمدة متنوعة الأحجام مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة بمركز منوف ، وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.

وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم توزيع ما يزيد عن 14 ألفا و372 طن نترات ويوريا إئتمان وذلك منذ بداية الموسم الشتوى وحتى الآن، مضيفاً أنه فيما يخص منظومة الحيازة الإلكترونية الكارت الذكي فقد تم طباعة 335 ألفا و420 كارت وتسليم أكثر من 378 ألف كارت بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، فضلا عن اعتماد وتسجيل 392 ألفا و179 استمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكي، هذا وأوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير 8 كم و600 متر من المساقى الخصوصية بنواحي الشهيد فكرى ببركة السبع، والبندارية بتلا، البرانية بمركز أشمون، و تخدم مساحة زراعية تقدر بـ 478فدان زراعي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تمت الموافقة على استخراج 9 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات، وعمل معاينات ل12 مزرعة دواجن ، ماشية ، مصانع , مناحل , محلات لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 4 آلاف و600 فدان حدائق فاكهة و خضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.