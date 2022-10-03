ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار واحتكار سلعة الأرز حملة تموينية للمرور بدائرة مركزطنطا ودائرة مركز قطور أسفرت الحمله المشكلة من مفتشى ادارة الرقابة التموينية ضمت ناصر مصطفى العفيفى ومحمد سعد الخولى والسعودي عبد الحميد الجارية مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية اسفرت الحملة عن ضبط 200 مائتان شيكارة سماد زراعي زنة الشيكارة خمسون كيلو جرام باجمالي وزن 10 طن سماد زراعي مجهول المصدر وتم الضبط والتحفظ على تلك الكمية وتحرير محضر بذلك .

كما تم ضبط تاجر حبوب زراعية لديه 3785 كيلو جرام 4 طن تقريبا أرز شعير بقصد التخزين والاحتكار مخالفا القرار الوزاري 139 لسنة 2022 وتم توريد تلك الكمية لمضرب قطور العام بالايصال الرسمي الدال على ذلك .

وضبط ربع طن سلع تموينية مدعمة والتي تصرف بنظام البطاقات التموينية المدعمة لدى محل بقالة بناحية دمشيت مركز طنطا بغرض التربح والاستيلاء على دعم المواطن مخالفا القانون 95 لسنة 1945 وتم ضبط السلع التموينية وتحرير محضر بذلك .وضبط 20 شيكارة أرز ابيض وزن الشيكارة 10 كيلو جرام باجمالي وزن 200 كيلو جرام غير مدرج على الشكائر تاريخ الإنتاج وغير مدرج عليها سعر الشيكارة مخالفا للقانون 281 لسنة 1994 والقرار الوزاري 330 لسنة 2017 لدى مضرب أرز بناحية العتوة البحرية بمركز قطور وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بذلك تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.