انخفاض أسعار الذهب 175 جنيها.. والجرام يسجل 1575 جنيها لعيار 21

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية انخفاض بحوالي 175 جنيها في جميع الأعيرة المتداولة بالسوق، إذ هبط الذهب من 1750 إلي 1575 جنيها للجرام مع توقف المضاربة على الذهب.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 إلي مستويات دون 1575 جنيها ل لجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ، لأول مرة منذ مطلع ديسمبر الجاري، وذلك وسط تفاؤل اقتصادي كبير عقب الإعلان عن تسهيلات في الافراج عن السلع وتراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازي بجانب زيادة معروض الذهب في الأسواق بسبب توقف المضاربة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1350 جنيها

عيار 21 سجل 1575 جنيه

وعيار 24 سجل 1800 جنيها

الجنيه الذهب 12600 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها قبل لحظات وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3% حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات هبوط بحوالي 42 جنيها للجرام على اكثر من مرة.

ويشهد سوق الذهب الآن معروض كبير من الذهب وسط احجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الأيام الأربعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 175 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1575 جنيها للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب

وشهد السوق في تعاملات اليوم الاثنين هبوط حوالي 70 جنيها للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواقؤ وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.