السجن 15 عاما لعاملين بتهمة الاتجار في الشابو والحشيش بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير - عاملين بالسجن 15 سنة، بتهمة الإتجار فى الشابو والحشيش، وإطلاق النيران على قوة أمنية، أثناء محاولة القبض عليهما.

تعود أحداث القضية إلى 10 ديسمبر 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين إسلام.ح.م، 33 عاما، عامل، و محمد.ا.، 34 عاما، سائق لودر، مقيمان فرشوط، تهمة حيازة الشابو والحشيش، بتهمة الإتجار، كما وجهت للمتهمين حيازة سلاح عبارة عن بندقية آلية سريعة الطلقات، و 12 طلقة نارية، وبندقية خرطوش، و 3 طلقات، و مقص حديدي، وللمتهم الأول، تهمة إطلاق النيران على معاونى مباحث مركز فرشوط، والقوة المرافقة، لهما، أثناء محاولة القبض عليهما.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 355 لسنة 2022 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 70 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهمين بالسجن 15 سنة.