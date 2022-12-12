السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة التعدى على طفل بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة الاعتداء على طفل بمنطقة الشئون في قنا.