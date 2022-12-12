اليوم السابع
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السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة التعدى على طفل بقنا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:38 م
السجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة التعدى على طفل بقنا محكمه أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا نائب ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة الاعتداء على طفل بمنطقة الشئون في قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام يونيو 2022 عندما اتهمت والدة الطفل محمد.أ. 8 سنوات، بتضررها من حسن.إ، وذلك بعد استدراج نجلها وطلب بعض الاحتياجات والتعدي عليه داخل شقة ببندر قنا.

وتمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 10570 لسنة 2022 والمقيدة برقم  1844  لسنة كلي قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.
 



 

 


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