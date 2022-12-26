اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشكر جهاز الخدمة الوطنية والكيماويات الوسيطة: محتاجين جهدكم

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:39 ص
الرئيس السيسي يشكر جهاز الخدمة الوطنية والكيماويات الوسيطة: محتاجين جهدكم الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لجهاز الخدمة الوطنية والعاملين في شركة الكيماويات الوسيطة، متمنيا لهم كل التوفيق".

قال الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة:" بقولهم محتاجين جهدكم ونطلع منتجاتنا اللى إحنا محتاجينها في مصر ما أمكن زى الأسمدة والكلور .. إحنا بننمو في موضوع محطات المعالجة واتصور إن الطلب على الكلور يتنامى ..وأيضا فيما يخص المستشفيات محتاجين نمدها بالأكجسين لما نستكمل خطط التأمين الصحي.. محتاجين النمو المحتمل ونكون مستعدين دايما نجابه وخلى بالكم من الإجراءات الأمنية وخلوا بالكم من نفسكم".

 


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