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بدء افتتاح مشروعات جديدة فى مجمع الصناعات الكيماوية بحضور الرئيس السيسي

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:12 ص
بدء افتتاح مشروعات جديدة فى مجمع الصناعات الكيماوية بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القران الكريم.

وتعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحد الصروح الصناعية المصرية، التى تتمتع بقوة المنتج الوطنى، بالإضافة للتطور المستمر على كافة قطاعاتها ومصانعها، مع التزامها بالمعايير العالمية والبيئية، حتى أننا يمكننا إطلاق عليها بأنها صرحا وطنيا عملاقا فى الصناعة الوطنية المصرية، التى تتماشى مع فلسفة ورؤية الجمهورية الجديدة، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

تتكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة من مجمع الصناعات الكيماوية  بالمنطقة الصناعية بأبو رواش  محافظة الجيزة، والذى يعتبر  أكبر وأقدم صرح صناعى بالقوات المسلحة، حيث أُنشأ عام 1972 ويقع على مساحة تقارب مائتين وخمسون فداناً، حيث ساهم تواجد شركة النصر للكيماويات الوسيطة بهذه المنطقة، فى تحقيق الريادة لتنمية وتعمير المنطقة الصناعية، حيث وفرت الشركة الخدمات الأساسية للشركات والمصانع المجاورة، ما أدى إلى تنمية المنطقة الصناعية واتساعها وزيادة أنشطتها المختلفة.

فى عام 1972 عند نشأة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بدء بمصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية بطاقة 15 طن / يوم باستخدام تكنولوجيا الخلايا الزئبقية آنذاك، وتعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويضم المقر الرئيسى للشركة بأبى رواش يوجد (21 مصنعاً) منها مصانع الغازات الطبية والصناعية، حيث تنتج الشركة الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة، حيث تقوم الشركة بتوصيل الأكسجين الغازى والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى نحو (135) مستشفى ومركز طبى متخصص، وقامت الشركة بإنشاء أول مصنع لإنتاج الأرجون عالى النقاوة (ولأول مرة فى مصر) بالإضافة لغاز الأكسجين والنيتروجين عام (1980) بطاقة 300 م3 / ساعة، وتلى ذلك إنشاء مصنع الإستيلين للأغراض الصناعية عام (1987) بطاقة 100م3/ ساعة.

 

 


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شركة النصر للكيماويات الوسيطة



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