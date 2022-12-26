الرئيس السيسي: والله العظيم أنا صادق معاكم.. والناس عايزة تعرف وتطمئن

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دخل قناة السويس 70 مليارا، .. ناس تقول طيب فين إحنا؟ استنوا عليا!!.. الدولة غلبانة قوى، أنا أسف إن أقول كده، إذا ما كنش نحرم نفسنا ونعمل مش هتتعمل..والله العظيم أنا صادق معاكم، وبقول كل كلمة وربنا سبحانه وتعالى شاهد عليا، وربنا وحده اللى هايحاسبني ويكون ليا أجر ورضا على اللى إحنا بنعمله".

أضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة:"مش هننفع نمشى بالطريقة اللى إحنا بنعملها .. لازم يكون فيه أوعية موجودة وهي بتتعمل صعبة شوية، ما هو الكلام ده بيتاخد من وزارة المالية، لما بتخش الوزارة ما فيش أمل لازم تخلص، لكن أخليها في الصندوق هو بيقعد يفرك في المالية والحكومة".

تابع الرئيس: "لو هيئة قناة السويس عاوزة تخش في مشاريع تمويل أرباحها 500 مليون في الشهر، طيب السنة اللى جاية ممكن تعمل مليار في الشهر والسنة اللى بعدها يبقا مليارين واللى بعدها يبقا 3 مليار في السنة، مش أنتم قولتولي في رقابتك؟ .. وأنا والله العظيم بحاول أعمل على ما قد ما ربنا يقدرني".

وأضاف الرئيس السيسي: "الناس عاوزة تعرف وتطمن أنه ما يكونش فيه حاجة غلط أو هاتبقى غلط".. مش هنقول أن كل من اتكلم أنه مغرض .. وفيه ناس خايفة.. والخوف بقا سمة موجودة عندنا.. ومش ما صدقين أن إحنا ممكن نعمل، وإن شاء الله هنعمل وهنعمل ".