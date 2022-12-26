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الرئيس السيسي: الهدف من إجراءات وشروط الكشف الطبى للزواج الاطمئنان على الأسرة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:11 م
الرئيس السيسي: الهدف من إجراءات وشروط الكشف الطبى للزواج الاطمئنان على الأسرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من إجراءات وشروط الكشف الطبي للزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد ليس التعقيد، قائلا: "مش بعقدها خالص لا والله.. بطمن الأم والأب.. هو الجواز حاجة بسيطة.. ده أغلظ ميثاق.. فيه قاضي ومعاه مستشار بيشوف الفحوصات.. بيأكد وبيدي الأذن للعقد.. لأن الاتنين شافوا بالظبط.. الموقف واطمأنوا وقبلوا بالنتائج.. ويتعمل القعد على كده.. حد يقولي أنا مش خايف إن الناس تلجأ لأسلوب أخر.. أنا أمام الله بشرح وبأكد وبتكلم.. وبنحاول نعمل مسار يؤكد السلامة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة بمحافظة الجيزة: "الدكتور سعد الهلالي.. أتكلم عن شروط المسألة دي وأن السلامة من شروط الزواج من 1400 سنة.. اللى كان موجود وقتها ومتاح من معرفة.. المعرفة اتغيرت واتطورت.. بقي عندي فرصة اشوف أكثر.. اقدر أقول إن الانجاب فرصه قد إيه.. واعرف الخلل والعيب بالنسبة كمان.. طب لو الطب عملي كدولة ومش خدت بيه.. كدولة ظلمت حالة الزواج.. فيه كلام كتير .. واللى هتتفقوا عليه.. هو ده اللى هنفذه.. وده فرصة نتكلم مع الناس ونستفيد".

 


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