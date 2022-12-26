الجيش الكورى الجنوبى يطلق 100 طلقة لإسقاط طائرات مسيرة تابعة لبيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلن الجيش الكورى الجنوبى، اليوم الاثنين، إطلاق طلقات لإسقاط طائرات بدون طيار تابعة لكوريا الشمالية عبرت الحدود بين الكوريتين، مؤكدا أنه يتخذ إجراءات مضادة فى الوقت الراهن للحيلولة دون عبور الطائرات بدون طيار من جانب كوريا الشمالية إلى الشطر الجنوبى.

وأوضح الجيش الكورى الجنوبى، أنه أطلق نحو 100 طلقة لإسقاط تلك الطائرات المسيرة التابعة لكوريا الشمالية إثر عبورها الحدود بين الكوريتين اليوم دون إذن من جانب سول، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على نشرتها الإنجليزية.



وأعلن مسؤولون كوريون جنوبيون - فى وقت سابق من اليوم - عبور طائرات بدون طيار تابعة لكوريا الشمالية، الحدود بين الكوريتين، دون إذن من الجنوب، مما دفع سول إلى نشر الطائرات المقاتلة والمروحيات لإسقاطها.



ورصد الجيش الكورى الجنوبى عدة «أجسام مجهولة الهوية» يُفترض أنها طائرات بدون طيار في المناطق الحدودية لإقليم "كيونج كي" بدءا من الساعة 10:25 صباحا، وفقا لمسؤول في هيئة الأركان المشتركة.



يذكر أن الطائرات بدون طيار التابعة لكوريا الشمالية تشكل مصدرًا للمخاوف الأمنية المتزايدة في سول، حيث يمكن استخدامها في عمليات التجسس، فضلا عن مهام الهجوم المحتملة ضد الجنوب.



وأعلنت كوريا الجنوبية اكتشافها لعمليات الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية جنوب الحدود في عامي 2014 و2017، مما أدى إلى دق ناقوس الخطر ضد التهديدات الأمنية التي تشكلها تلك المركبات غير المأهولة بالعنصر البشري.



