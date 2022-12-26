وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين، إن طائرات مسيرة تابعة لـ كوريا الشمالية عبرت الحدود بين الكوريتين اليوم دون إذن من الجنوب، مما دفع سول إلى نشر الطائرات المقاتلة والمروحيات لإسقاطها.

وأوضح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة - في تصريح - أن جيش كوريا الجنوبية رصد عدة "أجسام مجهولة الهوية" يُفترض أنها طائرات مسيرة في المناطق الحدودية لإقليم "كيونغ كي" ، وقد حلقت الطائرات عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين، وشوهدت وهي تحلق في مناطق في "كيمبو" وجزيرة "كانغهوا" و"باجو"، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية المدنية مؤقتًا.

وأشار إلى أن الجيش الجنوبي أرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى للقضاء عليها، بينما لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت تحمل أي أسلحة، وقد نشر الجيش أيضًا طائرة هجومية خفيفة من طراز "كيه إيه-1"، ولكنها سقطت لسبب غير معلوم في قرية "هوينغ سونغ"، على بعد حوالي 140 كيلومترًا شرق سيول، في الساعة 11:39 صباحًا، ونجا الطياران اللذان كانا على متنها.

يذكر أن عمليات الطائرات بدون طيار لكوريا الشمالية مصدرًا للمخاوف الأمنية المتزايدة في سول، حيث يمكن استخدامها في عمليات التجسس، فضلا عن مهام الهجوم المحتملة ضد الجنوب.

وأعلنت كوريا الجنوبية اكتشافها لعمليات الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية جنوب الحدود في عامي 2014 و2017، مما أدى إلى دق ناقوس الخطر ضد التهديدات الأمنية التي تشكلها تلك المركبات غير المأهولة بالعنصر البشري.