اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الكورى الجنوبى: طائرات كورية شمالية مسيرة تعبر الحدود بين الكوريتين

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:27 ص
الجيش الكورى الجنوبى: طائرات كورية شمالية مسيرة تعبر الحدود بين الكوريتين الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الكورى الجنوبى أن طائرات كورية شمالية مسيرة عبرت الحدود بين الكوريتين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين، فى خبر عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى قالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية المتعلقة باجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال المقرر عقده هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة "جو جونغ-هون" في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن تقوم كوريا الشمالية بتقييم مشاريع هذا العام وتقديم اتجاه السياسة والخطط للعام المقبل في الاجتماع.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستعقد الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة في أواخر ديسمبر.

وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية على ما يبدو تخطط لافتتاح الاجتماع في وقت متأخر عن المعتاد، مشيرة إلى أنها عقدت الاجتماع في السابق بعد يومين إلى أربعة أيام من وصول الأعضاء إلى بيونج يانج.

 

 


الجيش الكورى الجنوبى

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

الكوريتين

طائرات كورية شمالية



الموضوعات المتعلقة

الخارجية الكورية الشمالية: اليابان تسعى للتحول إلى عملاق عسكرى هجومى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:33 ص

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي: بيونج يانج مستعدة لإجراء تجربة نووية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:00 م

الجيش الكورى الشمالى يأمر بإطلاق نيران المدفعية فى البحر لليوم الثانى

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 09:08 ص

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا تجاه البحر الشرقى.. واليابان تحتج

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 12:13 م

تحذير كورى - يابانى بالرد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:00 م

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتطوير قمر صناعى للاستطلاع

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة