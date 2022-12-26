الجيش الكورى الجنوبى: طائرات كورية شمالية مسيرة تعبر الحدود بين الكوريتين

وكالات الأنباء

أعلن الجيش الكورى الجنوبى أن طائرات كورية شمالية مسيرة عبرت الحدود بين الكوريتين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين، فى خبر عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى قالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية المتعلقة باجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال المقرر عقده هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة "جو جونغ-هون" في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن تقوم كوريا الشمالية بتقييم مشاريع هذا العام وتقديم اتجاه السياسة والخطط للعام المقبل في الاجتماع.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستعقد الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة في أواخر ديسمبر.

وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية على ما يبدو تخطط لافتتاح الاجتماع في وقت متأخر عن المعتاد، مشيرة إلى أنها عقدت الاجتماع في السابق بعد يومين إلى أربعة أيام من وصول الأعضاء إلى بيونج يانج.