التعليم توجه بالاستعداد لحل أى مشكلة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية ، تعليمات بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ، مشيرة إلى أنه يتم عقد اختبار الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 14 يناير وفقاً للجداول المعدة من قبل المديريات التعليمية.

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، على ضرورة تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحان أو عدم التمكن من الامتحان الإلكتروني وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

كما وجهت المديريات التعليمية، بتشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مركز صباحي ومركز مسائي لتسليم الورقة الامتحانية والتي تمثل 15% أسئلة مقالية ورقيا بالإضافة إلى نسبة 10 % من إعداد الطلاب كامتحان ورقى كامل احتياطيا في حال وجود مشكلات تحول دون إتمام الطلاب للامتحان الإلكتروني ( وتسلم تلك الامتحانات الورقية إلى الموجه المقيم بكل مدرسة بها لجنة صحبه مدير المدرسة.

وشددت على أنه يتم تعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة بها لجنة امتحانية داخل الإدارة ويكون مسئول عن تقديم تقرير عن سير الامتحانات داخل المدرسة مدير الإدارة، وتوفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.