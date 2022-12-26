البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات منخفضة لم تصل إلى نصف مليار جنيه رغم مرور ساعتين، ويتزامن هذا الانخفاض مع بدء إجازات أعياد الكريسماس.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 14489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 17484 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 5968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4032 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3509 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وشركة مستشفى كليوباترا، والشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 8 ملايين سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وأكتوبر فارما، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 110 ألف سهم، 964.7 ألف سهم، 45 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 8741 سهم، 120 ألف سهم، 2500 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 220 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بيع المساهم Waha Investment Management Company عدد 12.9 مليون سهم بسعر 13.2 جنيه بقيمة إجمالية 170.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 5.035% إلى 2.816%، وتم تنفيذ صفقة على شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات السويدي إليكتريك، وأوراسكوم المالية القابضة، ورواد السياحة-رواد، والكابلات الكهربائية المصرية شراء الأولى عدد مليون سهم تمثل نسبة 0.046% من رأسمال الشركة، والثانية عدد 2.27 مليون سهم، والثالثة 24 ألف سهم، والرابعة 1.3 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.12%.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها إفصاح عن نية شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات تقدمها بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية –باكين، وذلك للاستحواذ على نسبة 100% بسعر مبدئي 29.5 جنيه للسهم، وأن الشركة ستقوم بالبدء بإجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة المستهدفة.

كما أعلنت الشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، موافق مجلس الإدارة على النظر في بيع حصة الشركة البالغة 18.25% في شركة أدون كابيتال جروب للاستثمارات المالية، في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد القيد، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة تبدأ من أول يناير عام 2023 وتستمر لمدة 3 سنوات، في ضوء الانتهاء من الاندماج، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.