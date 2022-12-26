البنك المركزى الأردنى يطرح إصدارا جديدا من النقد فى التداول

كتب ـ أحمد جمعة

أعلن البنك المركزى الأردنى، الإثنين، عن طرح الإصدار الخامس من النقد الأردنى فى التداول بنفس فئات الإصدار الحالية (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير وفئة الدينار)، استناداً لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.

وقال البنك المركزى الأردني في بيان، إنه سيتم طرح فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) فى التداول تدريجيا جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.

وسيتم البدء بطرح فئة الدينار (دينار واحد) والتي سيتم وضعها في التداول بدءاً من اليوم الاثنين، ليصار بعد ذلك السير بطرح الفئات الأخرى ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

وسيتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها، نظراً لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية.



البنك المركزي الاردني