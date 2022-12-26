الأب صموئيل جرجس يستقبل محافظ الغربية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب ـ محمد الأحمدى

وخلال اللقاء، أعرب الأب صموئيل عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس أهمية الترابط الوطني بين أبناء المحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد شوبير، مساعد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتورة نشوى عاشور، ممثل عن حزب مستقبل وطن، ومروة الموافي، ممثل عن حزب الوفد.

واستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق لقداسته، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.

وشارك فى الاستقبال عدد من أصحاب النّيافة، الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الكاثوليكية المختلفة.

وتأتى تلك الزيارة فى إطار حرص قداسة البابا تواضروس على تقديم التهنئة لغبطة البطريرك، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، كما تضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، وانتهى اللقاء بالتقاط الصور الختامية.

وفى سياق آخر، استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الأب فيلبس عيسى، كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس بمصر، والوفد المرافق له، للتهنئة بعيدالميلاد المجيد.

واستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزىشحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبرى القبة.