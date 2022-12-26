الآثار الجانبية للجفاف: ماذا يحدث عندما لا تشرب كمية كافية من الماء

كتبت إيناس البنا

يتطلب جسم الشخص البالغ ما لا يقل عن 3.7 لتر من الماء يوميًا ليعمل بشكل صحيح، بغض النظر عن الطقس، يجب ترطيب الجسم من أجل الحفاظ على استمرار الوظائف الحيوية للأعضاء.

ولكن عندما يكون الجسم جافًا أو لا يتم تزويده بالسوائل الكافية، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف، تتميز الحالة بنقص الماء الكافي في جسمك، وتحديداً في الخلايا والأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي الجفاف المزمن إلى الكثير من المضاعفات الأخرى التي تستحق الذكر.

لماذا الماء مهم للجسم؟

وفقا لموقع "healthsite"، يتكون جسم الإنسان من 55٪ إلى حوالي 78٪ من الماء، يتكون حوالي 73٪ من الدماغ من الماء، وكذلك القلب، وليس الدماغ فقط ، بل القلب ، والعظام ، والعضلات ، والجلد ، والكلى كلها مكونة من الماء.

لذلك، فإن تناول المياه بالنسب الصحيحة مهم للغاية، إذا تحدثنا عن فوائد الماء، فهو يساعد في الهضم، ويحافظ على صحة المفاصل، ويصنع اللعاب، ويوازن المواد الكيميائية في الجسم، ويوصل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وينظم درجة حرارة الجسم، وما إلى ذلك.

أعراض الإصابة بالجفاف

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى بعض المشكلات الصحية الخطيرة، لذلك من المهم جدًا الحفاظ على فحص جيد لأعراض الجسم عندما يكون جافًا، يظهر الجسم علامات وأعراض معينة عندما يكون مصابًا بالجفاف .

عطشان جدًا

البول مصفر داكن اللون

بول رغوي ورائحة كريهة

الشعور بالتعب الشديد

عظام ضعيفة

صداع الرأس

غير قادر على المشي بشكل صحيح

العيون الغارقة

جفاف الفم والجلد واللسان

تعفير الدماغ

ما الذي يسبب الجفاف؟

فيما يلي بعض أسباب إصابتك بالجفاف:

الإصابة بالإسهال الذي يمكن أن يسبب فقدانًا شديدًا لسوائل الجسم.

يمكن أن تتسبب صحة القلب السيئة في التعرق الشديد ، مما قد يؤدي إلى فقدان سوائل الجسم بشكل مفرط.

أيضًا، هناك بعض الأدوية مثل مدرات البول (حبوب الماء) التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التبول وبالتالي تسبب الجفاف.

لذلك، لتجنب كل هذه المضاعفات الصحية ، يجب قراءة الأعراض التي يظهرها الجسم ، وكذلك توفير السوائل الكافية للجسم بشكل يومي.