ارتفاع حصيلة ضحايا الثلوج الكثيفة شمال اليابان لـ 17 قتيلا و90 مصابا

طوكيو (أ ش أ)

أعلن مسئولو إدارة الكوارث فى اليابان اليوم الاثنين، أن الثلوج الكثيفة فى مناطق متفرقة من البلاد تسببت فى مصرع 17 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 90 آخرين، بينما أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مئات المنازل.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث قولها إن زيادة تساقط الثلوج خلال عطلة عيد الميلاد تسببت في ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 شخصا والمصابين إلى 93 شخصا، وذلك حتى صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي لليابان.

وقد تسبب تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي في تقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة وتأخير خدمات التوصيل وسقوط عشرات الضحايا.

يذكر أن التساقط الكثيف للثلوج تسبب في إلغاء عدد من الرحلات الجوية في اليابان. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) السبت أن شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت 14 رحلة جوية من وإلى مطاري "نييجاتا" و"كوماتسو" ومطارات أخرى.. مضيفة أن خطوط أول نيبون الجوية ألغت بدورها 6 رحلات جوية من وإلى مطاري "نيو شيتوس" و"شوناي".

ودعت شركات الطيران المسافرين إلى التحقق من آخر التحديثات على المواقع الإلكترونية للشركات تحسبا لإمكانية إلغاء المزيد من الرحلات.