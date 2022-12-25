اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:42 ص
أكرم القصاص
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الثلوج الكثيفة تتسبب في إلغاء رحلات جوية في اليابان

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:00 ص
الثلوج الكثيفة تتسبب في إلغاء رحلات جوية في اليابان ثلوج فى اليابان
اش ا

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تسبب التساقط الكثيف للثلوج في إلغاء عدد من الرحلات الجوية في اليابان. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) السبت أن شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت 14 رحلة جوية من وإلى مطاري "نييجاتا" و"كوماتسو" ومطارات أخرى.. مضيفة أن خطوط أول نيبون الجوية ألغت بدورها 6 رحلات جوية من وإلى مطاري "نيو شيتوس" و"شوناي".
 
ودعت شركات الطيران المسافرين إلى التحقق من آخر التحديثات على المواقع الإلكترونية للشركات تحسبا لإمكانية إلغاء المزيد من الرحلات.
 
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان تساقطا كثيفا للثلوج على معظم أرجاء البلاد، ومن المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج على بعض المناطق في شمال وغرب البلاد.

اليابان

الثلوج فى اليابان

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