اليابان: تعطيل خدمات القطارات وانقطاع التيار الكهربائى بطوكيو بسبب الثلوج الكثيفة

وطلبت محافظة نيجاتا المُجاورة لطوكيو إرسال قوات من الدفاع الذاتي للمساعدة في تخفيف حالة الشلل المروري ومساعدة العالقين على الطرق السريعة في مدينة كاشيوازاكي ومدن أخرى.

من جانبه، قال وزير النقل الياباني تيتسو سايتو -في تصريح نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، إن الحكومة المركزية تهدف إلى حل الازدحام على الطريق السريع في كاشيوازاكي، لكن السلطات المحلية قالت إنه لا يوجد حاليًا أي احتمال لتحسين الوضع في المدن الأخرى، مع حدوث اختناقات مرورية أيضًا على الطريق السريع الذي يخدم ناجاوكا وأوجيا.

وعلقت 800 سيارة وشاحنة على الأقل في كاشيوازاكي منذ الساعة الواحدة صباح اليوم رغم تقليص العدد إلى حوالي 300 سيارة بعد ثلاث ساعات مع استمرار العمل على إزالة الجليد طوال الليل، وفقًا للسلطات المحلية، كما تسببت الثلوج الكثيفة في انقطاع التيار الكهربائي في مجموعة واسعة من المناطق وتعطل خدمات القطارات؛ حيث قالت شركة سكك حديد شرق اليابان إنها علقت العديد من الخدمات المحلية في خريطة قطارات اليوم.