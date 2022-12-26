إلغاء 3 آلاف رحلة طيران فى أمريكا يوم الكريسماس بسبب الطقس

نهال أبو السعود

تم إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة طيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة في يوم عيد الميلاد، حيث اجتاحت عاصفة شتوية وحشية وطقس بارد معظم أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أفاد موقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية عن 3181 عملية إلغاء يوم الأحد، و 7163 حالة تأخير في الولايات المتحدة.

وحتى صباح الاثنين، تم إلغاء 1452 رحلة أخرى وتأجيل 980 رحلة في جميع أنحاء البلاد كما تم إلغاء أو تأخير المئات من الرحلات الجوية خارج مدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في بوفالو، نيويورك، توفى ما لا يقل عن 12 شخصًا بعد أن غطت الثلوج 43 بوصة المدينة صباح الأحد، حيث جلبت العاصفة الشتوية القوية ، التي بدأت في الظهور أواخر الأسبوع الماضي، رياحًا بقوة الأعاصير من وسط الولايات المتحدة إلى الساحل الشرقي.

من المتوقع أن تتراجع ظروف العاصفة على مدار الأسبوع في معظم أنحاء البلاد، مما يوفر الإغاثة للأمريكيين بعد عطلة نهاية أسبوع شديدة البرودة.

لكن العاصفة عطلت بالفعل خطط سفر العديد من الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد وتشمل المدن الأخرى التي شهدت تأخيرات وإلغاءات واسعة النطاق في نهاية هذا الأسبوع دالاس وفينيكس وميامي.

كما تم تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية من دنفر يوم الأحد مع انخفاض درجات الحرارة والثلوج.

تسببت درجات الحرارة شديدة البرودة في مقتل شخصين على الأقل في منطقة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو في نهاية هذا الأسبوع.

في يوم عيد الميلاد، ألغت شركة ساوث ويست إيرلاينز أكثر من 1600 رحلة جوية، أو 43 في المائة من رحلاتها المجدولة، وألغت دلتا إيرلاينز 483 رحلة، أو 24 في المائة من رحلاتها المغادرة في يوم عيد الميلاد، بينما ألغت سبيريت إيرلاينز 207، أو 25 في المائة، من الرحلات المقررة ليوم الأحد.