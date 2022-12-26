إصابة 9 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 9 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية كفور النيل بمحافظة الفيوم، من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان مديرية أمن الفيوم، تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بمركز الفيوم، ووجود مصابين.



وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

نشبت بين عائلتين بقرية النزلة فى وقت سابق، بمركز يوسف الصديق ب كان قد أصيب 3 مواطنين، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية النزلة فى وقت سابق، بمركز يوسف الصديق ب محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.