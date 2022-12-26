اليوم السابع
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إصابة 9 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:23 ص
إصابة 9 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 9 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية كفور النيل بمحافظة الفيوم، من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان مديرية أمن الفيوم، تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية كفور النيل بمركز الفيوم، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان قد أصيب 3 مواطنين، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية النزلة فى وقت سابق، بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي أبشواي المركزي، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وعمل الاسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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