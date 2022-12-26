إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق شمال سيناء الساحلى

شمال سيناء - محمد حسين

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث تصادم على الطريق الساحلى شمال سيناء القنطرة، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى أثناء سيرهما على الطريق الدولى الساحلي "شمال سيناء- القنطرة شرق" بنطاق قرية مصفق بمركز بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم كلا من، ممدوح رشدى الغالى، 66 سنة، كدمات متفرقة بالظهر، سناء على حسين، 57 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، هبه عبدالله الشريف، 44 سنة، بسحاجات وكدمات بالجسد، ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بسيارتى إسعاف قامتا بنقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصى لتلقى العلاج اللازم واخطرت الجهات المعنية بالحادث.

كان قد أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة مشروع مصنع طوب إلى فى المنطقة الصناعية ببئر العبد، والذى يقام على مساحة 4113 مترًا مربعًا بقطاع مواد البناء.

وأكد المحافظ فى لقاء اللجنة العليا للاستثمار الذى عقد اليوم فى المحافظة برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد السيد مدير عام الشئون المالية والادارية، والمهندس عاطف عبيد مطر مدير عام الزراعة، أشرف عليوة مدير مكتب خدمات الاستثمار، المهندس حسام الشريف مدير التخطيط العمرانى، المهندس حسن العلاقمى مدير ادارة المحاجر، المهندس رضا صلاح عروج مدير ادارة السياحة، ومسئولى الادارات المعنية بالديوان العام للمحافظة" على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء، مشيرًا إلى تيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تشجيعهم لاقامة المشروعات فى سيناء.