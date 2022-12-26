إصابة شخصين إثر حريق بشقة في محرم بك بالإسكندرية بسبب ماس كهربائي

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب شخصين بحروق بسيطة، مساء اليوم الاثنين، جراء نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي.

ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع علوي والأخير بالعقار رقم 21 شارع المشير أحمد بدوي متفرع من جرين بمحرم بك.

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات ووليد علي مرسى، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بسرعة التحرك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والتعامل مع الحادث.

وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بغرفة نوم داخل شقة خشب بالعقار المشار إليه، بسبب ماس كهربائي – بحسب المعاينة الأولية.

أسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق بسيطة بالأيدي وجرى نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتم قطع الكهرباء عن العقار، فيما قررت الإدارة الهندسية عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها المناسب.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمحل مشويات، بمنطقة العجمى، غربي محافظة الإسكندرية، دون اصابات بينما تباشر جهات التحقيق المعنية التحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل مشويات بشارع بمنطقة العجمي، غربي محافظة الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، ورجال الحماية المدنية، رفقة سيارة إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع النيران المتصاعدة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المحال المجاورة أو باقي أجزاء العقار، ولم ترد أي أنباء عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وافادت المعاينة الأولية، أن الخسائر مادية بعد أن تسبب الحريق في إلحاق الضرر وبعض التلفيات فى المحل نتيجة وقوع الحادث، وذلك بوصول جسم مشتعل تسبب فى تصاعد النيران.