أعراض الاكتئاب عند النساء.. تعرف على طرق التعافى منها

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على كل مجال من مجالات حياة المرأة- بما في ذلك صحتك الجسدية، والحياة الاجتماعية، والعلاقات، والوظيفة، والشعور بقيمة الذات، وتزداد احتمالية إصابة النساء بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالرجال، لكن الاكتئاب يمكن علاجه وهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتشعرين بتحسن، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب عند النساء وطرق التعافي، بحسب موقع helpguide.

علامات وأعراض الاكتئاب عند النساء



تشمل العلامات الشائعة للاكتئاب ما يلي:



-الشعور بالعجز واليأس تشعرين كما لو أن شيئًا لن يتحسن على الإطلاق ولا يوجد شيء يمكنك القيام به لتحسين وضعك.

- لا تهتمي بالهوايات والتسلية والأنشطة الاجتماعية السابقة التي كنتِ تحبينها.

-غالبًا ما تؤدي تغيرات الشهية إلى فقدان الوزن أو زيادة الوزن بشكل كبير.

-التغييرات في نمط نومك.

-الشعور بالغضب والاضطراب والقلق.

-الشعور بالإرهاق والركود واستنزاف الطاقة.

-صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو تذكر الأشياء.

-زيادة في الأوجاع والآلام، بما في ذلك الصداع ، والتشنجات ، وألم الثدي ، أو الانتفاخ.

-أفكار انتحارية.

تميل النساء أيضًا إلى التعرض لبعض أعراض الاكتئاب أكثر من الرجال وتشمل هذه:

-الاكتئاب في أشهر الشتاء (اضطراب عاطفي موسمي) بسبب انخفاض مستويات ضوء الشمس.

-أعراض الاكتئاب غير النمطي النوم بشكل مفرط ، وتناول المزيد من الطعام (خاصة الكربوهيدرات المكررة) ، واكتساب الوزن.

-شعور قوي بالذنب وانعدام القيمة. أنتِ تنتقدين نفسك بشدة بسبب الأخطاء.

طرق التعافي من الاكتئاب



1-الحصول على الدعم الاجتماعي من أسرتك والمحيطين بكِ



الحصول على الدعم من الأشخاص الذين يهتمون لأمرك يلعب دورًا أساسيًا في التغلب على الاكتئاب.

حاول مواكبة الأنشطة الاجتماعية حتى لو كنت لا تشعر بذلك. غالبًا عندما تشعر بالاكتئاب، تشعر براحة أكبر في التراجع إلى قوقعتك، لكن التواجد مع أشخاص آخرين سيقلل من شعورك بالاكتئاب.

-انضم لمجموعة دعم للاكتئاب

إن التعامل مع الآخرين الذين يعانون من الاكتئاب يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تقليل إحساسك بالعزلة.

2- اهتمي بصحتك



للتغلب على الاكتئاب ، عليكِ القيام بأشياء تساعد على الاسترخاء يتضمن ذلك اتباع أسلوب حياة صحي ، وتعلم كيفية إدارة التوتر بشكل أفضل ، ووضع حدود لما يمكنك القيام به ، وجدولة الأنشطة الترفيهية في يومك.

النوم لمدة ثماني ساعات.

تقنيات الاسترخاء. يمكن أن تساعد ممارسة الاسترخاء اليومية في تخفيف أعراض الاكتئاب وتقليل التوتر وتعزيز مشاعر الفرح والرفاهية اليوجا أو التنفس العميق أو الاسترخاء التدريجي للعضلات أو التأمل،رعاية حيوان أليف.

3- النشاط البدني



عندما تشعرين بالاكتئاب ، فإن مجرد النهوض من السرير قد يبدو مهمة شاقة ، ناهيك عن ممارسة التمارين لكن التمارين الرياضية هي مكافح قوي للاكتئاب - وأحد أهم أدوات التعافي من الاكتئاب.