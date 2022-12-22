كيف تتعامل المرأة مع التغييرات النفسية فى فترة انقطاع الطمث؟

كتبت فاطمة خليل

تعاني كثير من النساء من اضطرابات الاكتئاب والحالة النفسية السيئة خلال فترة انقطاع الطمث، حيث قد تواجه تقلبات مزاجية ومشاكل فى الذاكرة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير انقطاع الطمث على الصحة النفسية للنساء، بحسب موقع "Health".

ووفقًا لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية (NAMS) فإن التغيرات في الهرمونات هي سبب كبير لتقلب المزاج وأعراض أخرى، في حين أن معظم النساء اعتدن على الإيقاع الهرموني الخاص بهن، إلا أنه يتم تعطيله خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، أي السنوات التي تسبق توقف الدورة الشهرية للمرأة تماماً.

جزء منه هو مجرد التوقيت- أن هذه التغييرات الجسدية تحدث جنبًا إلى جنب مع ضغوط منتصف العمر الأخرى، مثل مشاكل العلاقات أو الطلاق أو الترمل.

بالنسبة لبعض النساء ، تشمل هذه الضغوط رعاية الأطفال الصغار، أو الكفاح مع المراهقين، أو عودة الأطفال الكبار إلى المنزل أو كونهم بلا أطفال.

وقد تعيش النساء في منتصف العمر أيضًا مع تغييرات في احترام الذات أو صورة الجسد لأن المجتمع يُقدّر الشباب.

إحدى الطرق للشعور بالتحسن هي خلق التوازن، تذكرى أن تهتمى باحتياجاتك الخاصة وليس فقط احتياجات الأسرة والعمل. يمكن أن يساعدك هذا في مواجهة التحديات الجديدة والحفاظ على الثقة بالنفس.

إذا عانيت من الاكتئاب وأنت أصغر سنًا، فأنت أكثر عرضة لتلك المشاعر خلال فترة ما حول انقطاع الطمث.

يرتبط الاكتئاب باختلال التوازن الكيميائي في الدماغ.لاحظ الخبراء أنه إذا كنت تعاني من التعب لفترات طويلة أو فقدان الاهتمام بالأنشطة العادية أو فقدان الوزن أو الحزن أو الانفعال فإن هذه علامات على الاكتئاب.

ابحثي عن الأدوية الموصوفة من طبيبك أو العلاج بالكلام من أخصائي الصحة النفسية يكون دواء الاكتئاب أكثر فاعلية عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع الاستشارة أو العلاج النفسي.

قد تواجه النساء أيضًا زيادة في مشاعر القلق ، والتي قد تشعر وكأنها ترقب أو فزع أو خوف على الرغم من أنها قد تختفي من تلقاء نفسها ، إلا أن النوبات المتكررة قد تكون علامة تحذير من اضطراب الهلع.

يمكن أن تشمل الأعراض ضيق في التنفس وألم في الصدر والدوخة وخفقان القلب والمشاعر تشمل العلاجات تقنيات الاسترخاء أو الحد من التوتر والعلاج النفسي والأدوية الموصوفة.

إذا كنتِ قلقة بشأن الحفاظ على ذاكرتك، يساعد النشاط البدني فى ذلك، حيث أن العديد من النساء في فترة ما حول انقطاع الطمث أبلغن عن صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى.